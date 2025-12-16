Gülşah Durbay dualarla toprağa verildi

Manisa'da kolon kanseri nedeniyle önceki gün yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi dün morgdan alınarak görev yaptığı belediye binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törende Durbay'ın özgeçmişi okundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok zor bir gün yaşandığını belirterek, "Hepimizin başı sağolsun" dedi.

'İYİ BİR MESAİ ARKADAŞIYDI'

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da şehir için hüzünlü bir günün yaşandığını vurgulayarak, "Şehrimizde iyi bir mesai arkadaşı olarak hep koşturma içerisindeydi. Bütün kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyordu. Gerçekten çok iyi bir iz bıraktı" dedi. Gülşah Durbay'ın cenazesi, daha sonra Hatuniye Camii'ne getirildi. Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, tabutun başında kızının yakın arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sarıldı. Durbay'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından camide helallik alınıp, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.