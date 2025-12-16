Nefret siyasetine prim vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin birliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

BİRİZ, BERABERİZ: 86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç alarak, hamdolsun, her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni- Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları, kimi zaman Alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında, nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız.

EMANETİNİZE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK: Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek; muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek; ekmeğimizi, aşımızı büyütecek; milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyüteceğiz. Muhalefetin işbilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir; liyakatli kadrolar Türkiye'de işbaşındadır. 23 yıldır sizin emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTIK: Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda, sınır tanımıyor, asla yorulmuyor; kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık. Dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak, bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR SADECE SEYREDİYOR: Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen ihlallerin önüne geçememiş; sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle; Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa; kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında, barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.

SİYASETTE NEZAKETE HERKES DİKKAT ETMELİ

Bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkan vekiline yönelik, ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclis'imize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Herkesten, üslup noktasında daha özenli davranmalarını rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz, ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız.

TÜRKİYE'YE KARŞI HAKKANİYETE UYULMUYOR

Türkiye'yi acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulamayan birçok ülkeyle ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler, Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde, Türkiye'nin ve Filistin'in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor; bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca, bakıyorsunuz, hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor.

ÖZEL, 86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİNİ KUNDAKLIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığı'na bağladılar" demişti. Başkan Erdoğan, Özel'in bu sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi: "Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları bühtandan öte apaçık bir provokasyondur. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz."