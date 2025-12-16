SABAH’a yılın basın fotoğrafı ödülü!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TMFD) tarafından düzenlenecek Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'ne katıldı. Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, çok sayıda basın mensubunun iştirakiyle gerçekleştirildi.

KAYITLAR YARININ VİCDANINA DA SESLENEN SESSİZ AMA GÜÇLÜ BELGELERDİR

Cevdet Yılmaz, "Yılın Basın Fotoğrafları, anlık gündemlerden bağımsız biçimde, Türkiye'nin yakın tarihine düşülen kalıcı bir kayıt olarak, ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bu kayıtlar; sadece geçmişi ve bugünü anlatmakla kalmayan, aynı zamanda yarının vicdanına da seslenen sessiz ama güçlü belgelerdir" dedi.

GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMDA FOTO MUHABİRLERİ EN YAKIN ŞAHİTLER ARASINDA

Yılmaz, "Bugün Gazze'de yaşanan soykırımda da, foto muhabirleri en yakın şahitler arasında yer almakta; ağır güvenlik riskleri, sınırlı imkânlar ve zorlayıcı koşullar altında gerçeği kayda geçirmek için görev yapmaktadır. Bu vesileyle, Gazze'de hakikatin tanıklığını yaparken katledilen tüm gazetecileri, basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Bu çaba, yaşananların doğru biçimde tüm dünyaya duyurulmasını mümkün kılan hayati bir tanıklık olduğu gibi, uluslararası hukuk açısından da önemli belgeler ve deliller oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

SIFIR ATIK ÖZEL ÖDÜLLERİ BİR FARKINDALIK GÜCÜ TAŞIDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Yılmaz Yılın Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafları Ödülleri ve Sıfır Atık Özel Ödülü verilmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel ölçekte karşılık bulan Sıfır Atık Projesi kapsamında verilen özel ödül, fotoğrafın çevre bilinci gibi hayati bir başlıkta derin etkiler üreten bir farkındalık gücü taşıdığını göstermektedir. Çevre ve sürdürülebilirlik temalı fotoğraf seçkisinin gelecek yıl Kasım ayında ülkemizde düzenlenecek olan BM Taraflar Konferansı – COP31 için de değerlendirilebileceğini düşünüyorum."

SABAH GAZETESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Bu yıl düzenlenen yarışmaya 547 katılımcı başvuruda bulundu. Yaklaşık 6 bin fotoğrafın titizlikle değerlendirildiği yarışmada, altı farklı kategoride 22 fotoğraf ile üç fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Yılın Haber Fotoğrafları Ödülleri kapsamında, Yılın Basın Fotoğrafı kategorisinde Haber Fotoğrafı Üçüncülüğü ödülünü Sabah gazetesinden Ali Ekeyılmaz kazandı. Ekeyılmaz'a ödülü, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından takdim edildi. TBMM'de 1 Ekim'de yapılan yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti grubunun bulunduğu sıralara giderek partililerle selamlaştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiren Ekeyılmaz, söz konusu çalışmasıyla ödülün sahibi oldu.