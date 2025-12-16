Siber suçlar operasyonunda 50 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 55 il merkezli operasyon düzenlendi. "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 8 ilde 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 78 şüpheli yakalanırken 54'ü tutuklandı. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşları kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri tespit edildi.