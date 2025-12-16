Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı: Ben yanarsam ikimiz de yanarız

Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest kalan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Güllü'yü kızı Tuğyan'ın kalçasından tutarak ittiğini dile getiren Ulu, Tuğyan'ın kendisini olay anından sonra konuşmaması amacıyla sürekli yanında tuttuğuna dikkat çekti. Farklı ambulansa bindirilecekken Tuğyan'ın araya girdiğini dile getiren Ulu, Tuğyan'ın kendisini, "Ben yanarsam ikimiz de yanarız" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

İTİRAF ETTİ, SERBEST KALDI

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurtdışına kaçacakken yakalanan ikiliden Sultan Nur Ulu, kan donduran cinayeti itiraf etti. Soruşturma kapsamında annesini pencereden aşağıya ittiği belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, savcı tarafından yurtdışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SABAH, Ulu'nun hâkimlikte verdiği ifadeye ulaştı. Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü gördüğünü söyleyen Ulu, ifadesinde o gün ve sonrasında yaşananları tek tek anlattı.

DÜŞTÜĞÜ ANI GÖRDÜM

Olay günü 3'ü birlikte film izlediklerini ve daha sonrasında odaya geçerek Tuğyan'la dans ettiklerini aktaran Ulu, Malkata isimli parçayı açtıktan sonra Güllü'nün odaya geldiğini ve dans ettiğini söyledi. Bu esnada, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini belirterek, "Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim" şeklinde ifade verdi. Ulu, olay sonrası şok geçirdiğini belirterek Tuğyan'ın hareketlerinin farklı bir şekilde değiştiğine ilişkin önemli ayrıntılar verdi. İddiasına göre, birlikte gittikleri hastaneden ayrı ayrı hastanelere sevk edilecekleri sırada Tuğyan'ın Sultan'ı yalnız bırakmamak ve konuşmaması için, 'O da gelecek' diyerek aynı ambulansla aynı hastaneye sevk edildiklerini dile getirdi.

'KIZIM SEN TUĞYAN'I TANIMIYORSUN'

Ulu, Güllü'nün ölümünden sonra tanıdıkları Bircan ve Hülya isimli kişilerin kendisini sırasıyla arayarak, "Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum, kendine çok dikkat et" ve "Eğer Güllü'nün öldürülmesi gibi bir durum varsa ki bence var, dikkat et kendine. O, Güllü'nün kızı" dediklerini anlattı.

İKİMİZ DE YANARIZ TEHDİDİ

Ulu, Tuğyan'ın ilk andan itibaren kendisini yalnız bırakmamasını vurgulayarak, "Yalnız kaldığımızda Tuğyan bana 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi. Ben, Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlama atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİ SULTAN'A KÖTÜLEDİ

Ulu, "Tuğyan'ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü'nün hayat biçimi olduğunu düşünüyorum. Tuğyan bana olaydan sonra annesinin geçmişte narkotik bağının olması ve yaşadığı ilişkilere dair şeyler anlattı" diye konuştu.

VİCDANEN RAHATLADIM

Cinayeti itiraf eden Ulu'nun, "Doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.