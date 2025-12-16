Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu! "Kabul edilemez bir durum"

Dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde bulunan dinleme cihazının ardından durum derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik süreç başlatıldı.

CANİKLİ KONAĞI GÜVENLİK ALTINA ALINDI

İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi'ne yönelik sistemli dezenformasyon ve karalama çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.