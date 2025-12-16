Uyuşturucu testleri pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri alınmıştı. Ersoy'un yanı sıra geçtiğimiz hafta da ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi isimler de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerden sonra serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilerle ilgili incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerin saç örneklerinde yapılan incelemelerinden çıkan uyuşturucu maddeler tek tek sıralandı. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi. Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu. Manaz'ın da Ersoy gibi kokain kullandığı belirlendi. Buse Öztay'ın ise hem kokain hem MDMA kullanıcısı olduğu belirlendi. Kokain kullananlar arasında, Ufuk Tetik, Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay yer aldı.

NEGATİF ÇIKANLAR

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi. Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç'ın da testlerinin negatif çıktığı belirlendi.

TANIK ANLATTI: EVDE UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPILIYORDU

UYUŞTURUCU soruşturması kapsamında dinlenen bir tanık, Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Seyrantepe'de bir AVM'nin yanında kiraladığı rezidansta, uyuşturucu kullanılan ev partilerine katıldığını ifade etti. Tanık bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi. Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" dedi. Uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekânlarına sipariş verdiklerini de öne süren tanık, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu, eve ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşları A.G. ve M.K.'nın da geldiğini dile getirdi.