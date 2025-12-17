Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hüseyin Yayman paylaşımında, Türkiye'nin söz konusu süreçte verdiği demokrasi mücadelesinin, milletin iradesini yok sayan her türlü müdahalenin bu topraklarda er ya da geç boşa çıkacağının tarihsel ispatı olduğunu belirtirken, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığına dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 19:54

Yayman, NSosyal hesabından, FETÖ'nün 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin söz konusu süreçte verdiği demokrasi mücadelesinin, milletin iradesini yok sayan her türlü müdahalenin bu topraklarda er ya da geç boşa çıkacağının tarihsel ispatı olduğunu belirtti.

Türkiye'de sandıkta tecelli eden milli iradeyi gasbetmeye çalışan hiçbir planın, milletin kararlı duruşu karşısında başarıya ulaşamadığını vurgulayan Yayman, "17-25 Aralık süreci, FETÖ'cü hainlerin hukuk darbesi planıdır. Bu süreç, bir yolsuzluk iddiası kılıfı altında yürütülen, seçilmiş iradeyi zayıflatmayı, Türkiye'nin bağımsız karar alma yeteneğini felç etmeyi amaçlayan vesayetçi bir müdahale teşebbüsüdür." ifadelerine yer verdi.Yayman, hedefin yalnızca bir hükümet değil, Türkiye olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Amaç, bu ülkeyi yeniden eski karanlık alışkanlıklara mahkum etmek, Türkiye'yi kendi rotasını çizemeyen, başkalarının ajandalarına göre yönlendirilen bir aparat haline getirmekti.