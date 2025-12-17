Haberler

AK Parti Terörsüz Türkiye raporunu Başkan Erdoğan'a sunacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız verirken AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanıyor. AK Parti'nin raporuna detaylar netleşmeye başlarken, raporun Meclis Başkanlığına, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşmenin ardından teslim edileceği öğrenildi.

Türkiye, adım adım Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken, AK Parti Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanıyor. Görüşmeden sonra rapor, Meclis Başkanlığına verilecek. Hafta sonuna kadar ya da hafta sonu bu raporun Meclis Başkanlığına teslim edilmesi bekleniyor. RAPORDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR Peki, raporda hangi başlıklar yer alıyor? Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Raporda "Normalleşme için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Müstakil kanun üzerinde çalışılmalı. Sincar ve Mahmur da boşaltılacak." ifadelerine yer verildi. Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: Öncelikle 5 Ağustos'ta "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyonda yaşananlar bugüne kadar ve komisyon dışında yaşananlar, açıklamalar ve de İmralı'dan gelen yine mesajlara da bu raporda yer verildi. AK Parti'nin konuya yaklaşımı net bir şekilde ortaya konuldu. Bugüne kadar nasıl yaklaştı ve bundan sonraki yaklaşımına da yine raporda yer verildi.

"MÜSTAKİL KANUN ÜZERİNDE ÇALIŞILMALI" Rapor'da şu ifade edildi; müstakil bir yasa gerektiği, yani müstakil bir yasayla yasal düzenlemelerin normalleşme için gerektiği ifade edildi. Normalleşme, tabii ki silahların bırakılmasıyla söz konusu olacak. "NORMALLEŞME İÇİN YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR" Silahların tamamen bırakılmasından sonra normalleşme adımları çerçevesinde yasal düzenlemelerin de gündeme geleceği ifade edildi raporda. Peki bu müstakil yasada neler yer alacak? Türk Ceza Yasası'nda, Terörle Mücadele Yasası'nda, İnfaz Yasası'nda, Aynı zamanda Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişiklik öngörülüyor yine bu raporda. Müstakil bir yasa olacağı için de başka terör örgütlerinin yararlanmasının önü de yine bu düzenlemeyle kapatılmış olacak.