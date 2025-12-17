Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Işıkhan, 2000'li yılların başında, geri ödeme listesinde 3 bin 986 ilaç bulunurken, bu sayının 8 bin 877'ye ulaştığını belirten Işıkhan, "Yalnızca 2025 yılında, 465 ilaç listeye eklenmiş olup, bunların 56'si kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır. Tip 1 diyabetli çocuklarımız için, sürekli glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldık. 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde, 76 binin üzerinde reçete karşılanmış ve yaklaşık 610 milyon liralık maliyet, SGK tarafından karşılanmıştır. Bu cihazların, ailelerimize sağladığı kolaylık ve çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmesi, bizim için en büyük memnuniyet kaynağıdır." dedi.

Geri ödeme kapsamına alınan bazı ilaçlar hakkında bilgi veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "SMA'lı bir hastamız için ortalama 2,2 milyon lira, hemofili hastası bir vatandaşımız için ortalama 2 milyon lira harcama SGK bütçesinden yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren ve onların yükünü hafifletecek her konuda, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey, çocuklarımızın, emeklilerimizin ve vatandaşımızın sağlığından daha önemli değildir."

2026'DA 1 TRİLYON LİRA VERGİDEN VAZGEÇİYORUZ

2025'te, "Üçlü Danışma Kurulu'"nu ve "Kamu Personeli Danışma Kurulu"nu topladıkları bilgisini veren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "14. Çalışma Meclisi'ni de "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" başlığıyla yakında toplayacağız. 2016'dan bu yana uyguladığımız, asgari ücret desteğini, 2025 yılı için 1000 liraya çıkarmıştık. Bu kapsamda, 2025'in ilk 9 ayında, 1,5 milyon iş yerine toplamda 46,8 milyar lira destek sağladık. Ayrıca ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırmıştık. 2026'da toplam, 1 trilyon 92 milyar lira vergiden bu kapsamda vazgeçmiş olacağız. Bu tutar, Bakanlığımızın 2026 bütçe teklif tutarının 2 katından daha fazla olduğuna dikkati çekmek isterim."

İSG SAYISI ARTIYOR

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'"ni topladıklarını kaydeden Işıkhan, "Burada, ülkemizin 2026–2030 dönemine yön verecek olan, 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin hazırlık sürecini başlattık. Bu belge, Türkiye'nin, iş yerlerinde güvenlik kültürünü yükseltmeyi hedefleyen, kapsamlı bir yol haritası olacaktır. 2022 yılı sonunda, İSG hizmeti alan, 166 bin işyeri sayısını, bugün itibarıyla 782 bine çıkardık. Aynı şekilde, İSG hizmeti alan çalışan sayısını, 6 milyon 400 binden, 11 milyon 257 bine çıkardık." dedi.

İSTİHDAMI ARTIRIYORUZ

Işıkhan, ekim ayında Türkiye'nin istihdamda, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Buna göre, iş gücümüz, 157 bin kişi artarak 35,8 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise, 185 bin kişi artarak 32,8 milyona yükselmiştir. İşsiz sayısı 27 bin kişi azalmış, işsizlik oranı yüzde 8,5'e gerileyerek son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürmektedir. Önümüzdeki üç yılda istihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz. Son verilere göre, gençlerde işsizlik oranının, yüzde 15,6'ya gerilemesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç oranının, yüzde 25,4'e gerilemesi uyguladığımız politikaların en somut sonuçlarıdır. 2002'den bugüne kadar, 5,5 milyon kadın, 561 bin engelli ve yine yaklaşık 5,5 milyon genç, İŞKUR'un hizmetleriyle, iş sahibi olmuştur."