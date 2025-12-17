Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te sunum yaptı. Bakan Işıkhan, konuşmasında, "2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
TOPLUMUN REFAHI ÖNEMLİ
Dünyada, "çalışma hayatı" alanının neredeyse her gün yeniden yazıldığını belirten Işıkhan, "Teknolojinin gelişme hızı, birbirine bağımlı hale gelen ekonomiler, küresel belirsizlikler, iklim krizinin tüm dengeleri değiştirmesi… Bunların hepsi, emek piyasalarını kökten dönüştüren bir dalganın, en büyük parçalarıdır. Artık sadece makineler değişmiyor, işin nasıl yapıldığı, çalışanın beklentisi, işletmelerin rekabet anlayışı, hatta toplumların refahı üzerine kurulu tüm formüller bile, sil baştan yenileniyor." diye konuştu.
SİGORTALI ÇALIŞAN SAYIMIZ ARTIYOR
Işıkhan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra, Bakanlık olarak, çok hızlı bir şekilde hareket ederek, bölgedeki işverenleri, çalışanları ve ailelerini korumak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"2022 Aralık ayında, yani depremden önce, 11 şehrimizde toplam, 1 milyon 889 bin sigortalı bulunuyordu. Depremle birlikte, bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün, çalışan sayısını, depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarmayı başardık. Gururla söyleyebilirim ki, şu an sigortalı sayımız, 2 milyon 59 bine ulaşmış durumda. Deprem bölgesinde bulunan işverenlerimizin prim borçlarını erteledik, yapılandırma sürelerini uzattık, üzerlerindeki idari ve mali yükü hafifleterek, üretime ve ekonomiye tutunmalarına destek olduk. Kısacası, asrın felaketine karşı devlet-millet el ele verdik."