Bakan Memişoğlu: "Sigara içme oranını düşürmeliyiz"
Ankara'da konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Bir Sağlık Bakanı olarak bu ülkenin 3'te 1'nin sigara içmesini istemiyorum. Sizlerin desteği ile Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkartalım" dedi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşa edilen Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'HİZMETİ DAHA ETKİN VERMELİYİZ'
Burada konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye' hedefiyle insanların hastalanmadan sağlıklarını koruma ve sağlıklı kalma konusunda bilinçlendirme kültürlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkiye'de şu anda 18 bin 300 Aile Sağlığı Merkezi'miz var, 29 bin 800 aile sağlığı hekimimiz var, 973 üç tane Sağlıklı Hayat Merkezi'miz var, 954 kamu hastanemiz var. Birinci basamakta 1202 tane tesisimizin inşaatını planladık. Şu ana kadar son 1 yılda 302 tane aile sağlığı merkezini hizmete aldık. 461 aile sağlığı merkezimizde de inşaat devam etmekte. Bizim hedefimiz 1000 merkezini bitirip, 18 bin 300'ün üzerine eklemek. Şu anda 2 bin 889 olan aile hekimine düşen vatandaş sayısını, 2 bin bandına düşürmek istiyoruz ki hizmeti çok daha etkin ve faydalı verelim" dedi.
TOPLUMUN 3'TE 1'İ SİGARA KULLANIYOR
Bakan Memişoğlu, toplumun 3'te 1'ine yakın kısmının tütün kullandığını söyleyerek, "Tütün, sigara, elektronik sigara ve türevlerinin insan bedenine, sağlığına zararlı. Türkiye maalesef akciğer kanserinde dünyada ilk 3'te. KOAH hastalığı, nefes alamama problemleri yaşlı grubumuzun büyük kısmında var. Bugün periferik hastalık, damar hastalıkları dediğimiz kalp hastalıkları dediğimiz hastalıklar maalesef en büyük sebepleri bu hastalıkların sigara ve tütün bağımlılığı. Bununla toplum olarak her birimizin mücadele etmesi lazım. Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Biz bu vatandaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Hatta bunların özellikle bizim sağlık tesislerimize gelme konusunda tereddüt yaşadıklarını bildiğimiz için mobil sigara poliklinikleri oluşturduk, parklarda, kalabalık alanlarda. Aile Hekimliklerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde sigara bırakma poliklinikleri açtık. Takipleri, hizmetleri ve ilaçları ücretsiz veriyoruz. Sigara içmek hayatta en büyük sizin kabahatiniz ve zararınız oluyor. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Bir Sağlık Bakanı olarak bu ülkenin 3'te 1'nin sigara içmesini istemiyorum. Sizlerin desteği ile Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkartalım. Gelin Türkiye'yi sigara içilen bir ülke olmaktan tütün kullanılan bir ülke olmaktan çıkartalım" dedi.