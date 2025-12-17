Bakan Memişoğlu: "Sigara içme oranını düşürmeliyiz"

VATANDAŞLARIMIZ SAĞLIK TESTİ OLMALI Bakan Memişoğlu, tüm vatandaşların hastalanmadan aile hekimlerindeki sağlık testlerine girmesi gerektiğini ifade ederek, "Son 1 senede yaptığımız çalışmalarla tam 15 milyon vatandaşımız hiç aile hekimine gelmemişti. Şu anda 15 milyon vatandaşımızı, şimdiye kadar hiç aile hekimliğine gelmemiş vatandaşımızı aile hekimleriyle buluşturuyoruz. Çünkü biz özellikle koruyucu ve birinci basamakta proaktif dediğimiz toplumu da birinci basamağa, koruyucu hekimliğe ve sağlıklı kalmaya yönelik politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu politikaları uygularken herkesin bu politikalara katkı vermesi gerekir. Sigara içiyorsanız kendi sağlığınızı riske atıyorsunuz. Hareketsizseniz bedeninizi riske atıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınızın yanında bir de beslenme alışkanlığınız kötüyse hasta olma adayısınız. Vatandaşlarımız Türkiye genelinde olan aile sağlığı merkezlerimize lütfen hastalanmadan gitsinler. Nasıl besleneceğiniz konusunda aile hekimliği sizi yönlendirecektir" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TARAMA YAPIYORUZ Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, diş hekimi, kanser tarama birimi olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Son 1 senede, 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile oldu arkadaşlarımız. Biz ne diyoruz? Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Evinize en yakın mahallenizde Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde sizlere vatandaşlarımıza bu imkanları veriyoruz. Hem aile hekiminden hem hastanedeki hekimden randevu alınabileceği gibi hekiminiz tarafından; aynı zamanda da direkt kendiniz MHRS'den bu yerlere, bu birimlere randevu oluşturabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'de maalesef en büyük sorunlarımızdan birisi doğurganlık oranının düşük olması. Ve ayrıca sezaryen oranının yüksekliği. Aynı zamanda doğum ile ilgili buralarda danışmanlık merkezlerimiz var. Özellikle ilk gebeliği olan ilk anne adayımız ilk bebeğini bekleyen hamile olan anne adayımızın son üç ayında ebe tahsis ediyoruz" diye konuştu.