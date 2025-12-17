Başkanın odasında böcek bulundu
Tokat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Canikli Konağı'nda kullandığı makam odasında yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Durum derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirilmiş, gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır" denildi. DHA