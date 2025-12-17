GAİN Medya’ya yasadışı bahis operasyonu

Video içerik platformu Gain Medya'ya yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlantılı şirketler hakkında önemli tespitlere ulaşıldı. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Berkin Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurtdışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin, bu ölçekteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı kaydedildi. Hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu da raporlara yansıdı.

YURTDIŞI TRANSFER TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde, 2020 yılında kurulan GAİN Medya AŞ'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında şirkete yaklaşık 450 milyon TL tutarında nakit, EFT/havale ve döviz girişinin olduğu tespit edildi. 29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, şirket finansmanının ağırlıklı olarak yüklü nakit girişleri ile yurtdışı transferlerden sağlandığı belirtildi. Bu para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.

1 MİLYARLIK PARA TRANSFERİ

Öte yandan, 12 Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından 10 milyonluk sermaye ile kurulan Anahat Medya AŞ'nin, 22 Ocak 2025'te GAİN Medya AŞ'yi 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı gün şirket sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlendi. Anahat Medya AŞ'nin 2025 yılı boyunca GAİN Medya AŞ'ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında para transferi yaptığı, bu işlemlerin Aydın'ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edilerek kısa sürede şirkete aktarıldığı tespit edildi.

ÜÇ YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, Anahat Holding A.Ş.'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Selahattin Aydın ve GAİN Medya yöneticileri Berkin Kaya ile Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.