Karadeniz’de iki tarafı da ikaz ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki 16. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mâni olduk. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz.

SURİYE'DEKİ EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL: Suriye'nin parçalanmasından, bölünmesinden, milli birlik ve bütünlüğünün zafiyete uğramasından kimin çıkar sağlayacağı açık. İsrail'in Suriye'ye yönelik mütecaviz eylemleri halihazırda bu ülkenin kalıcı güvenlik ve istikrarının önündeki en büyük engeldir. Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunduk.

GAZZE'DE ULUSLARARASI KURUMLAR İŞLEVSİZ KALDI: Gazze'de on binlerce çocuk, soykırımın canlı tanıkları olarak enkazlar arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'yi yerle bir ettiler. Haksız da olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen mevcut düzen 10 yıllar boyunca istikrarsızlık, kriz, adaletsizlik üretti.

Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara uluslararası kurumların cansız, duyarsız, hareketsiz ve işlevsiz vaziyette olduğudur. Hiroşima'ya atılandan 14 kat daha fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Bu durumda biz, nasıl işleyen, bu sorunlara çözüm üreten, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz?

FETÖ'NÜN YURTDIŞINDAKİ UZANTILARIYLA MÜCADELE SÜRECEK: 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün yurtdışındaki uzantılarıyla mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Türkiye düşmanlarının maşasına dönüşen bu ihanet şebekesinin ülkemiz ve demokrasimiz açısından tekrar bir tehdit oluşturmasına izin veremeyiz.

EMİNE ERDOĞAN'DAN 'SIFIR ATIK' PAYLAŞIMI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Sıfır Atık hareketinin dünyaya yayılan yolculuğunu ve ülkemizin COP31 sürecindeki güçlü vizyonunu yansıtan sergiyi ziyaret ettik. Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli. Konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."