Kurtulmuş, Kardeşlik Komisyonu üyelerini kabul etti

'UZUN UZUN KONUŞTUK'

Toplantının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ortak hazırlanacak raporun yöntemiyle ilgili "uzun uzun" konuştuklarını kaydeden Yıldız, "Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içinde de müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak da Meclis'e göndereceğiz inşallah. Grubu olan partiler birer arkadaş verecek. Muhtemelen, şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi gözüküyor ama partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz." ifadelerini kullandı.