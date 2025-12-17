Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik görüşme! Saat belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 16'da Terörsüz Türkiye süreci komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin rapor süreci olması bekleniyor.
Rapor süreci masada
Kurtulmuş, bugün saat 16.00'da, süreç için oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dahil partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanması planlanan raporun yol haritasının ele alınması bekleniyor.