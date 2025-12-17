Adliye hırsızlığı soruşturmasında yeni gelişme: Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüş adliyede görevli Erdal Timurtaş tarafından çalınmış ve şüpheli ailesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Eşi Esma Timurtaş hakkında ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi adli emanet kasasından yaklaşık 150 Milyon TL değerinde vurgun yapıldı. O vurgunu yapan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş çocukları ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ERDAL TİMURTAŞ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Öte yandan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Eşi Esma Timurtaş hakkında ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Şaşkına çeviren olay, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.
25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞ…
Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.