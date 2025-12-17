Adliye hırsızlığı soruşturmasında yeni gelişme: Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri adliyeden çıkardığına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı...

Şüphelinin adliyeden çıkış anları A Haber'de!

İŞTE ÇALDIĞI ZİYNET EŞYALARI

Adli emanette yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçe, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 Ata altın ve 6 gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınan altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.