Terörsüz Türkiye sürecinde bu kez biz kazanacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi: "Terörsüz Türkiye sürecinde bu kez biz kazanacağız, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız. Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın zamanlarında da PKK'nın bitirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Maalesef terörün bitmesini istemeyen odakların çabalarıyla bütün bu süreçler akim kaldı."