Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: İki isme yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmış ve tutuklu bulunan fenomen Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti.