Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: İki isme yakalama kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda son olarak, Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmış ve tutuklu bulunan fenomen Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti.
KASIM GARİPOĞLU
YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BURAK ATEŞ
BURAK ATEŞ KİMDİR ?
Burak Ateş, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgili olduğu Eylül ayında "resmi hizmete mahsustur" yazılı bir araçla görüntülenmesi sonucu hakkında yasal işlem başlatıldığı biliniyor.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılıp ardından tamamen el çektirilmesiyle başlayan süreçte, emniyet birimlerinin uyuşturucu trafiğine dair yeni isimler üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.