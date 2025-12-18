Ablam sevgilisi için öldürebilir

Yalova'da 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Annesini pencereden iterek öldürdüğü belirtilen ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in odasındaki ses kayıtlarını dinlediğini belirten Gülter, "Ses kaydında 'Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Or..pu' şeklindeki sözler anneme aittir. 'Bırak beni' olarak duyduğunuz ses de anneme ait. 'Ben oynamayı bilmiyorum ki' sesi Sultan'a ait. Videoda dinlediğim 'Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan' kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Videonun sonundaki 'Hadi görüşürüz' kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki 'Hadi görüşürüz' cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum" diye konuştu.

'CAMDAN KORKARDI'

Tuğberk ifadesinde, "Annem camlardan her zaman korkar, hatta temizlikçi kadına bile 'Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık' derdi. Hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş. O günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep, onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır" dedi. İfadesinde Tuğyan'ın yatağının yerinin değiştirildiğini fark ettiğini de anlatan Tuğberk, "Tuğyan'ın odasındaki Tuğyan'ın yatağı bir hafta önce cama paraleldi. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi. Benim tahminim ablam deli yatar diye düşünüp annem yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez" dedi. Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'la ilgili de bilgiler veren Tuğberk, "Annem, Kervan'dan nefret ederdi. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Kervan'ın amcası para saçmış, annem de bu esnada yanına gidip, 'Hadi ver bakalım, paran bittiyse pos makinesi getirin' demiş.

Bu olay nedeniyle Kervan ile ablam Tuğyan tartışmış. Sonrasında Tuğyan arabanın içinden Kervan'la konuşurken annem Kervan'ın Tuğyan'a zarar verdiğini düşünerek Kervan'ın arabasına ve Kervan'a zarar vermiş. Kervan, Tuğyan'a 'Annen seni para karşılığında sattı' demişti. Ben üçüyle de görüşüp bu durumu düzelttim. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. Ablam intihar etme olayında cama çıkıp anneme 'Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin' demiş. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı tartışma nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. (Onun için anneni öldürebilir mi? sorusu üzerine) Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Tuğyan'ın geçmişte uyuşturucu kullandığını söyleyen Tuğberk, "Annemin de uyuşturucuyu bıraktırmak için çok uğraştığını biliyorum. Tuğyan kendi beyanına göre bu uyuşturucuyu 5-7 sene önce bırakmış, ondan sonra hiç içmediğini söylüyor. Ancak ben şunu da söylemek durumundayım. Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9'u yalandır. Çok yalan söyleyen biridir. Menfaati çok sever, ilişkisi için yapamayacağı şey yoktur" diye konuştu..

'ANNEMİ ÖLDÜRDÜYSE ŞİKÂYETÇİYİM'

TUĞBERK, "Ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. Yapmışsa da şikâyetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse, yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikâyetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendini inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar" dedi.