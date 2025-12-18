AK Parti’den Ankara’da tarihi başarı: Üye sayısı 1 milyona ulaştı!

Toplantıda, Ankara teşkilatının son dönemde sahada ortaya koyduğu güçlü performans ve üye çalışmaları dikkat çekti. Kadınların siyasetteki aktif rolüne vurgu yapılan buluşmada, teşkilatın birlik ve kararlılık içinde yoluna devam ettiği mesajı verildi.

AK Parti Ankara Kadın Kolları İl Danışma Meclisi, büyük bir coşku ve yoğun katılımla toplandı. AK Parti Genel Merkez Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

ÖZCAN: TOPLAM ÜYE SAYIMIZI, SENE SONU İTİBARIYLA TAM 1 MİLYONA ÇIKARIYORUZ

Toplantının açılışında duygusal ve iddialı bir konuşma yapan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, kadın kollarının teşkilatın "omurgası" olduğunu vurguladı. Kendi siyasi geçmişinden örnekler veren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer kadın kollarımız işin içindeyse, kadınlarımız bir plana dahilse, o hedefe mutlaka ulaşılıyor. Onların naifliği, nezaketi ve meselelere bizden farklı açılardan bakması, yaptığımız tüm projeleri başarıya ulaştırmıştır. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her zorlu süreçte onun arkasında kaya gibi, kale gibi durdunuz. 'Bu bizim evladımız, Tenzile Hanım'ın emaneti' diyerek ona sahip çıktınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir başına mücadele ederken arkasında daima kadınlar vardı. Allah hepinizden razı olsun."