AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı Batı'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 14:01 Son Güncelleme: 18 Aralık 2025 14:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı: "BU DURUM BİR SİYASİ PARTİ VE SİYASETÇİ İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SİCİLDİR" "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel'de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirmiş. Sn Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi.

Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.