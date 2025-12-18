Bakan Ersoy duyurdu! O eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yaptığı açıklamada, "Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi." ifadelerini kullandı.