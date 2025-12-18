Bakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin gecikmeden mutabakata uyması gerektiğini belirterek, "Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor." dedi.
"DİYALOGLA ÇÖZÜLMESİNİ UMUYORUZ"
Fidan, "Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" diye konuştu.