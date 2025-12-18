Bakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin gecikmeden mutabakata uyması gerektiğini belirterek, "Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor." dedi.

Bakan Fidan’dan SDG’ye uyarı: İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada, "SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor." dedi.

Bakan Fidan’dan SDG’ye uyarı: İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor

"DİYALOGLA ÇÖZÜLMESİNİ UMUYORUZ"

Fidan, "Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" diye konuştu.