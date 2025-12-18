Bakan Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile görüştü: Güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüştü. Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, iki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele, operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
"GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ İMKANLARIMIZI ELE ALDIK"
Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile görüşmemizde, iki ülke arasında organize suç örgütleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlarla mücadele, operasyonel bilgi paylaşımı ve suçluların iadesi konularını içeren güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Sayın Bakana ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye değerli katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
