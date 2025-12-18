Başkan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri' sahiplerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdimi öncesinde, makamında, "Bilim ve Kültür" dalında ödül alan akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında ödül alan Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında ödül alan besteci Yalçın Tura ile "Anadolu Arkeolojisi" dalında ödül alan arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ı kabul etti. Kabulde, "Fotoğraf" dalında ödüle layık görülen, Gazze'de görevde olan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi ve çocukları da yer aldı.
ÇALIŞMALARI ÇOK DEĞERLİ
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, kabulde, müzik dalında ödül alan besteci Yalçın Tura'nın, opera bestelerinde, özellikle müzikoloji bölümünde yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. Tura da "Emekli olana kadar orayı yönettim, şimdi öğrencilerim devam ettiriyor." ifadesini kullandı.
KENDİMİ ANLATIRKEN ZORLANIYORUM
"Bilim ve Kültür" dalında ödül alan akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ise kendini anlatırken zorlandığını belirterek, "Allah'ın içime koyduğu merak ve zevk hissiyatlarını takip etmekle ömrümü geçiriyorum." dedi.