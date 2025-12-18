Başkan Erdoğan, ’Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ sahiplerini kabul etti

'GAZZE SİZE ÇOK DUA EDİYOR'

Eşi AA foto muhabiri Jadallah adına ödülü alan Dua İsavi ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Gazze halkı için gösterdiğiniz fedakarlık için size çok teşekkür ederim. Desteğiniz sürekli devam etti ve biz bunu çok açık bir şekilde fark ettik. Gazze size çok dua ediyor. Gönderdiğiniz insani yardımları hiç unutamayız. Türkiye olarak her zaman yanımızda durduğunuzun farkındayız. Eşim Ali, sizinle olmayı çok isterdi, bundan şeref duyardı. Onun çektiği fotoğrafları paylaşmanız ona büyük bir destek oldu. Oradaki zulmü böylece dünyaya göstermiş oldunuz. Bunun için de size ayrıca teşekkür ederim. Türkiye bize çok büyük bir fırsat verdi, bizi burada misafir etti. Gerçekten çok iyi şekilde ağırlandık. Temennimiz odur ki bu zulüm sona ersin artık. Gazze halkı kurtulsun. Özellikle de şehitlerimizi unutmayalım."