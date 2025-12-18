Bilal Erdoğan Kahramanmaraş’ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu

Bilal Erdoğan, programı kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen STK temsilcileri buluşmasına katıldı. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıda STK temsilcilerinin talep, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Erdoğan, çözüm noktasında değerlendirmelerde bulundu.

GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Toplantıda Karadeniz'deki gelişmelerin bölgeye etkilerine ilişkin yöneltilen soruya da değinen Bilal Erdoğan, konunun kendi uzmanlık alanı olmadığını belirterek, güvenlik ve istihbarat birimlerince gerekli çalışmaların yapılmış olabileceğini ifade etti. Yaklaşık 50 yıldır bölgede savaşların yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin de bu süreçlerden ekonomik ve sosyal olarak etkilendiğini vurguladı.

SORUNLAR BARIŞÇIL YOLLA ÇÖZÜLMELİ

Komşu ülkelerde yaşanan savaş ve çatışmaların Türkiye'ye yansımalarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, İran-Irak Savaşı'ndan Körfez krizlerine, Suriye iç savaşından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kadar birçok sürecin Türkiye'yi etkilediğini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, iki ülkenin de Türkiye için önemli komşular ve ticaret ortakları olduğunu belirterek, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi temennisinde bulundu.

ÇALIŞMALAR ŞEFFAF OLMALI

Sivil toplum kuruluşlarının görünür, sürdürülebilir ve istikrarlı iyilik faaliyetleri yürütmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu çalışmaların kaliteli ve şeffaf şekilde yapılmasının toplumsal faydayı artıracağını ifade etti.

ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERDİ

Bilal Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Pusula Maraş" platformu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, özgeçmişi ve tecrübeleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Konuşmasında, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden ağır şekilde etkilendiğini hatırlatan Bilal Erdoğan, kentin yeniden inşa sürecinin hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Kahramanmaraş'ın eskisinden daha güzel, daha müreffeh ve cazibe merkezi haline geleceğine inandığını ifade etti.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Soru-cevap şeklinde devam eden programda gençlere tavsiyelerde bulunan Bilal Erdoğan, bireylerin kendilerini her alanda geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle tarım sektörünün geleceğin en önemli meslek alanlarından biri olacağını belirtti.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Etkinliklere; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile çok sayıda davetli katıldı.