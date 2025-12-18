Brüksel’de soğuk duş! Hayranlık duyduğu isim toplantıdan ayrıldı! Özel’e 5 dakika bile ayırmadı

Costa'ya kişisel olarak hayranlık duyduğunu dile getiren Özel, Avrupa Konseyi Başkanı'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasını ciddiyetsizlik ve siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Tüm girişimlerine rağmen Costa ile baş başa beş dakikalık dahi bir görüşme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan Özel, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ YİNE BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan, Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, bir kez daha ülkesini şikayet etti. Partisinin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını örtbas eden Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.

Avrupa liderlerinin Türkiye konusunda çekimser kaldığını öne süren Özel, "Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor" dedi.