Dinleme cihazını koyan personel çıktı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Canikli Konağı'nda kullandığı makam odasında önceki gün güvenlik birimlerince yapılan kontrollerde dinleme cihazı tespit edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli ve teknik inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.K., belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y. tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden belediye başkan yardımcısı M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.Y. ve E.Y. tutuklandı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.