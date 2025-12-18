Eski savcı cezaevinde
Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Duruşmada Epözdemir'in tahliye talebini reddedilirken tutukluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın ise adli kontrol kararı hükümlerinin yetersiz kalacağı nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Davanın sanıkları arasında ayrıca makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.