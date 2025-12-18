FETÖ’nün mahrem ağına ağır darbe

FETÖ'ye yönelik 39 ilde düzenlenen operasyonda 160 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 90'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TUZAK BOZULUYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmalarına darbe vuruldu. 6'sı aktif, 13'ü ihraç olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olduklarına dair haklarında yürütülen kovuşturmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararı bulunan 7 firari hükümlüden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da son iki haftada 160 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 90'ının tutuklandığı bilgisini verdi Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.