Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı!

Gazeteci Levent Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı. Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.