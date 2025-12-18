Rumi insanlığa yol gösteriyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefat yıldönümü dolayısıyla Konya'da düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen 'Şeb-i Arus' töreniyle anıldı. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti: "Mevlana'yı şair, Mesnevi'yi şiir kitabı, Sema'yı dans gösterisi diye göstermeye çalışanlar bilsin ki bizim olanı bize yabancılaştırmaya, bozmaya, çarpıtmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez.

Günümüz dünyasının korku ve endişe deryasında çırpınan insanları, 'Ümitsizlik tarafına gitme, nice ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma, nice güneşler parlamaktadır' diyerek Mevlana ocağına çağırıyorum." Mesnevi Sohbeti'ni yapan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş da "Bizler huzurun peşindeyiz ve huzuru aradığımız nispette insanlığımızı bulmaktayız. Hak huzurunda hazır olarak maksadımıza ermekteyiz." dedi. Sohbetin ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca sanatçı Ahmet Özhan tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ise sema gösterisi yaptı.

'KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne bir mesaj gönderdi. Mesajında, vuslatının üzerinden yedi buçuk asır geçse de Hz. Mevlana'nın asırlardır insanlığın ortak vicdanı ve ortak nefesi olduğunu belirten Erdoğan, "Hz. Mevlana'nın hikmet dolu öğretileri, bu toprakların irfanını mayalamış, sevginin, birlikteliğinin ve kardeşliğin ebedi mührü olmuştur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek inşa etmeyi hedef haline getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda, Hz. Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol göstermeye devam ediyor. Yaşadığımız çağda yaşanan tüm olumsuzlukları, insanlığın karşılaştığı tehditleri yaşadıkça Hz. Mevlana'nın barışı, sevgiyi, birlik ve beraberliği önceleyen öğretilerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeb-i Arus, kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır. Asırlar geçse de Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye, hoşgörü ve merhamet ile insanı insana yakınlaştırmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.