‘Yakınlarınızı tahliye ettireceğiz’ iddiasıyla taraflardan menfaat temin eden 2 şüpheliye dava

Başsavcılığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine esas olmak üzere; Şüpheliler A.D. ve o dönem polis memuru olan H.K.'nın aynı eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/7486 sayılı dosyasında tutuklanan şahısları, adliyede tanıdıkları Cumhuriyet savcıları aracılığında tahliye ettirecekleri bahanesiyle, bu şahısların yakınlarından menfaat temin ederek kişisel verileri ele geçirdikleri ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri 02.10.2021 kayıt tarihli olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 136/1, 158/2 ve 285/2. maddeleri gereğince "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma, Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheliler A.D. ve H.K. hakkında 18.12.2025 tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır"