27 Şubat çağrısı bağlayıcı

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu'nun 4 Ocak 2026'da Diyarbakır'da düzenleyeceği mitinge ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı ve gösteri hakkının demokratik bir hak olduğunu belirterek mitingin yapılmasında sakınca görmediğini söyledi. Bir televizyon kanalında paylaşılan açıklamaya göre Bahçeli şunları söyledi:

BÜYÜTÜLECEK BİR HUSUS DEĞİL: İfade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı var. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta belli, biliniyor. CHP'nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti'nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değil.

CEZAEVİNDEN ÇIKMA TALEBİ YOK:

Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahzurlu yanı yok. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum: PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortada. Bundan mülhem DEM Parti'yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının 'Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.

TALEPLERİNİ AÇIKLASINLAR: 4 Ocak 2026'da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum.