AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suma Kepolu Ataman: “Bu ülke; annelerin gözyaşı üzerinden değil duası üzerinden yükselecektir”

AK Parti Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, TBMM Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Malumunuz İçinde bulunduğumuz süreç bilinen yaraları sebebiyle en fazla Diyarbakır'ı ilgilendiriyor. Tabi ki; en başta annelerimizi. Bilinmeli ki; Bu ülke; annelerin gözyaşı üzerinden değil duası üzerinden yükselecektir" dedi.

"MİLLET İÇİN PAHA BİÇİLMEZ SÜREÇ"

Meclisin çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu marifetiyle millet için paha biçilmez bir sürecin yürütüldüğüne dikkat çeken Ataman, "Yüce Meclisimizin sahiplendiği bu süreç büyük siyasi risklerin yanında cesaretle alınması gereken kararları da gerektirmektedir. Güçlü ve kararlı bir siyasi irade gerektiren bu süreci 2013 yılında; "çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o zehri içeriz" diyen Cumhurbaşkanımız ile ancak Devlet Bahçeli bilgeliği başlatabilirdi ve o başlatmıştır. Yarım asrı geçkin süre boyunca Türkiye'nin birliği, Bütünlüğü için düşünen, fikirler üreten Devlet Bahçeli. Türkiye'nin yarınları için taşın altına konulacak el bulunamadığı zamanlarda gövdesini taşın altına koymakta tereddüt etmeyen Devlet Bahçeli" dedi.

"İKİNCİ BİR ŞANS YOKTUR"

'Bu şartlar altında bu ülke bu sorunu şimdi, bugün, bu meclis ve bu iktidarla çözmek zorundadır ve ikinci bir şansı yoktur' diyen Ataman, şöyle konuştu: "Bu iklim bir daha oluşmayacaktır ve ufukta bu liderlerin yerine ikamesi mümkün kimse gözükmemektedir. Hep birlikte; "ya şimdi ya hiçbir zaman" noktasındayız. Aksi halde bu millet hepimize cevabını veremeyeceğimiz şu soruyu sorar; Bu kadar can verdik, kaç can daha istersiniz. Ne olur. Uzatın ellerinizi. Cumhuriyetin ikinci asrı, birinci asrının en büyük sıkıntısından kurtularak başlasın. Ne kadar becerdim bilmiyorum ama, Diyarbakır'ın kızı olarak duygularına tercüman olmaya çalıştım."

"DİYARBAKIR'DA YAŞLI ANNELERİN YEŞEREN ÜMİDİNİ GÖRÜN"

AK Partili Milletvekili Ataman, "Siz yine de Diyarbakır'a gelin ve kendisinden dinleyin… Oradaki yaslı annelerin YAŞLI gözlerinde yeşeren ümidi görün. Bu da son sözüm olsun: O ümide kıymayalım. Ayrıca bu meselede kimse şehit ailelerini istismar etmemeli. Bir daha Şehit cenazesinin olmayacağı bir Türkiye arzusuyla tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.