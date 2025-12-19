AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Özel'e tepki: "Şikayet etmeyi siyaset sanan anlayış CHP'de gelenek haline geldi"

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye 'yi ve seçilmiş Cumhurbaşkanını yabancı başkentlerde eleştirmenin ve şikayet etmenin ne muhalefet ne de siyaset olduğunu belirtti. Türkiye'yi Avrupa başkentlerinde şikayet etmeyi siyaset sanan anlayışın CHP 'de artık istisna değil, sistemli bir gelenek haline geldiğini aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"Brüksel'de, Avrupalı muhataplar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımızı şikayet eden bir anlayışın, bu devleti yönetmeye talip olduğunu iddia etmesi başlı başına bir çelişkidir. Bu sorumsuz tutum, Türkiye'nin devlet itibarına, ekonomisine ve Avrupa'da onuruyla yaşayan Türk toplumunun emeğine zarar vermektedir. Siyaset ciddiyeti, ülkesini yabancılara şikayet etmek değil, her platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini, milletini ve milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanını savunmaktır."