Bakan Bolat, Platin Global 100 ödülleri etkinliğinde konuştu: "Dünyanın enleri arasındayız"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Platin Global 100 Ödülleri etkinliğinde konuştu. Bakan Bolat konuşmasında, birçok mal ve hizmet sektöründe Türkiye'nin dünyanın enleri arasında yer aldığını belirten Bolat, "Ya ilk beşte ya ilk onda yer alıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünyadaki yarışta başarılı olması en büyük dileğimiz." ifadelerine yer verdi. Bakan Bolat, 2025'in zor bir yıl olarak geçtiğini belirterek, ticaret savaşları ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarının ekonomik büyümede çok önemli bir motor gücü oluşturan ticaretin yavaş seyretmesine yol açtığını, bunun da dünya büyüme oranının tarihsel ortalamanın altında seyretmesine yol açtığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Platin Global 100 Ödülleri etkinliği İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. "Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 27 yılı geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketlerini "Etki Ekonomisi" temasıyla ödüllendirdi. Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri etkinliği iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Platin Dergisinin aşağı yukarı 27 yıllık yayın hayatında güzel işlere imza attığını belirterek, derginin Türkiye ekonomisini, sektörel gelişmeleri, şirketlerin performanslarını hep yakından takip edip okuyucularıyla paylaştığını söyledi. "Etki Ekonomisi" başlığının önemine işaret eden Bolat, "Çünkü dünyadaki gidişatı takip etmek gerekiyor. Sadece ben kendi bildiğimi yaparım anlayışıyla ilerlendiğinde dünyadaki gelişmelerden kopuş meydana geliyor ve rekabet de geri düşülüyor." diye konuştu.
"TÜRKİYE DÜNYADAKİ GENEL TRENDDEN OLUMLU ŞEKİLDE AYRIŞAN, DİRENÇLİ VE BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"
Bakan Bolat, 2025'in zor bir yıl olarak geçtiğini belirterek, ticaret savaşları ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarının ekonomik büyümede çok önemli bir motor gücü oluşturan ticaretin yavaş seyretmesine yol açtığını, bunun da dünya büyüme oranının tarihsel ortalamanın altında seyretmesine yol açtığını ifade etti. Dünya ekonomisinin bu yılı en iyi ihtimalle yüzde 3,1 gibi bir ortalama da kapatacağını aktaran Bolat, "Geçen yıl dünya ticaretinin büyüme ortalaması yüzde 2,9 iken bu yıl yüzde 2,4, yüzde 2,5 gibi bir ortalama ticaret artış oranıyla kapatabileceğiz. Gelecek yılla ilgili tahminlerde de büyüme tahmini yüzde 3,1 gibi gözüküyor ama dünya ticaret trendi anlamında yüzde 0,4-0,5 gibi bir miktar kötümser beklentiler söz konusu. Ancak tahminler genelde 2 ayda bir güncelleniyor. Biz ümit ediyoruz ki bu güncellemelerde dünya ticaretinin artış oranında daha iyi, daha yukarıya yönelik bir gelişmeler olabilir." şeklinde konuştu. Bolat, dünyadaki durgun ekonomik büyüme, zayıf dış talep, artan ticaret korumacılığı ve dünya ticaretinde pay kapma yarışının getirdiği olumsuz etkilere rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme, mal ve hizmet ihracatı, istihdam ve yatırımlar noktasında dünyadaki genel trendden olumlu şekilde ayrışan, dirençli, dengeli ve başarılı bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.