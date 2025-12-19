Haberler

Bakan Fidan büyükelçilerle bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Fidan paylaşımında, "Bölgesel ve küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 21:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türkiye Büyükelçileriyle, Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Fidan, paylaşımında, "Bu yılki konferansta, Bakanlık içi değerlendirmelere ağırlık verdik. Bölgesel ve küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık.