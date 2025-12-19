Bilal Erdoğan: Aliya İzzetbegovi, bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi

Onun dışında da biz İlim Yayma Vakfı olarak, Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Bosna-Hersek'te hem Türkiye'de hem de daha geniş coğrafyada Aliya İzzetbegoviç'in yeni nesiller tarafından özellikle daha iyi tanınması, daha iyi takdir görmesi, fikirlerinin daha iyi bilinmesi için çalışmalar sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki bu biz Türkiye olarak tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Boşnak kardeşlerimiz ve Bosna-Hersek için her zaman dimdik ayakta duracağız, destekçileri olacağız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ama bunun için de tabii ki özellikle yeni nesillerin bu yakın tarihle ilgili bilgilerini tazelememizin, Aliya İzzetbegoviç'in bize vaaz ettiği değerleri geleceğe taşıma duyarlılığımızı güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün başlayan sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Ocak ayında yine Aliya'nın 100'üncü doğum yılı vesilesiyle bestelenen senfoni eserin konserinde de bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalarınız olsun" dedi.