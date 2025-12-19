Bilal Erdoğan: Aliya İzzetbegovi, bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir ve Mücadele Sergisi'ne katıldı.
Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir ve Mücadele Sergi'si Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle açıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegovic Vakfı yetkilileri, Aliya İzetbegoviç'in torunları, yakın dostları, akademisyenler, düşünce ve kültür dünyasından birçok isim katıldı.
Türkiye'de ilk kez Aliya İzetbegoviç'in şahsi eşyaları, biyografik belgeleri, el yazıları, okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve entelektüel üretimi bir arada sunuluyor. Günlük hayatına ait nesneler, onun sade yaşam anlayışını, ahlaki disiplinini ve düşünce dünyasını görünür kılan tanıklıklar olarak serginin merkezinde yer alıyor. 19 Aralıkta kapılarını açan sergi, 18 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.
'MÜSLÜMANLARA İLHAM OLAN ÖNEMLİ BİR FİKİR ÖNDERİ'
Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bizim için Aliya İzzetbegoviç çok kıymetli. Sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil; aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşam mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi olması itibarıyla. Onun için Aliya İzzetbegoviç'in 100'üncü doğum yılı vesilesiyle Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Türkiye'de hem Bosna-Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Bu vesileyle inşallah 2025'in sonundayız ama önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak.