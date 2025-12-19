CHP’de çöküş derinleşiyor: Arnavutköy’de 2 meclis üyesi ve 150 üye AK Parti’ye geçti

Arnavutköy Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Meclis Üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Mutlu, yaptıkları ortak açıklamayla CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldıklarını duyurdu. Açıklamada, kararın uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda alındığı vurgulandı.

'KAOS, TEK ADAMCI ANLAYIŞ VE SUÇA SAHİP ÇIKMA ALGISI'

İki meclis üyesi, CHP bünyesinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini derinden rahatsız ettiğini belirterek, partide kavga ve kaos ortamının hâkim olduğunu, tek adamcı bir anlayışın benimsendiğini ve yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Açıklamada, kamuoyunda "suça sahip çıkıldığı" yönünde güçlü bir algı oluştuğu belirtilerek, bu durumun siyasetin ahlaki zeminiyle bağdaşmadığı kaydedildi.