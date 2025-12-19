CHP’li Mansur Yavaş’ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Bu açıkça bir soygundur!

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 'tan Yavaş yönelik sert eleştiriler geldi. Altınok, Mansur Yavaş 'ın göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 500 milyar TL harcadığını ancak Ankara 'da ortada hiçbir kayda değer hizmet olmadığını belirtti. Altınok, Yavaş döneminde artan su faturalarını, çöken projeleri, bakımsız parkları eleştirdi ve "katı atık toplama" adı altında alınan ve 300 bin lirayı bulan ücretleri ise "soygun" olarak nitelendirdi.

KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ TEPKİSİ: "BU AÇIKÇA SOYGUNDUR"

Altınok, özellikle son dönemde esnafın büyük tepki gösterdiği "katı atık toplama ücreti"ne yönelik çok sert konuştu. "Bu katı atık toplama adı altında alınan para bir soygundur! Biz zamanında almadık. Mansur Yavaş hem Büyükşehir'de hem ilçelerde bunu başlattı. Küçük esnafa 8–10 bin lira, bazı işletmelere 100 bin, 200 bin, 500 bin lira, hatta milyon geliyor. Bu çöp toplama parası. Belediyenin asli görevi. Zaten çevre temizlik vergisi alınıyor. Bir de bunu çıkarıp vatandaşa yüklediler" diyen ve faturaların iş yerlerine aylık olarak yansıdığını belirten Altınok,

"Bir pastaneci 300 bin lira geldi dedi. Adam kendi çöpünü kamyonla taşısa bu kadar para çıkmaz. Ankara'da esnaf soyuluyor. Bu Mansur Yavaş vergisidir" ifadelerini kullandı.