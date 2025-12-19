Filistin halkının dimdik yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

İsrail hükümeti, ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler, canları pahasına Filistin'de olan biteni gözler önüne sermeye devam ediyor. Filistin halkının yanında, eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.

Gazze soykırımında, TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere, Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi. İletişim Başkanlığımız, Gazze'de canice katledilen basın mensuplarının fedakarlıklarını kayda almak amacıyla geçen hafta "Gerçeğin Katli-İsrail'in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" isimli bir kitap yayımladı. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İnsan, başlı başına bir sanat şaheseridir. İnsanlık ailesi, içinden çıkardığı dehalarla, sanatçı ruhlarla, muazzam bir sanat birikimi meydana getirmiştir. Bugün mirasçısı olduğumuz kültür ve medeniyet iklimi; büyük sanatçıların inşa ve ibda ettiği müşterek zenginliğimizdir. Bu zenginlik, aynı zamanda "devamlılık" düşüncesinin de neticesidir.

Şüphesiz dünya hayatında insanoğlunun acılarının, sevinçlerinin, var olma çabasının en güçlü kanıtlarından biri de, kültür ve sanattır. İnsan var oldukça, sanat da var olacaktır.

Sanat, dünyayı daha anlamlı kıldığı için, sanattır. Sanat, insana değer kattığı için, insanı tekemmül ettirdiği için, sanattır. İşte tam da bunun içindir ki sanat; ayrıştırmaz, birleştirir. Tabii burada şu gerçeğin özellikle vurgulanması gerekiyor... Türkçenin her büyük şairi, her büyük yazarı bizim medar-ı iftiharımızdır.

Dil, kültür, sanat, düşünce ve mimari alanında eser veren münevverlerimizin tamamı, bizim için birer kutup yıldızıdır. Nasıl ki, Selimiye'siz bir Edirne; Süleymaniye'siz bir İstanbul tahayyül edemiyorsak, Mimar Sinan'sız bir Türkiye'yi de düşünemeyiz.

Itri, Dede Efendi, Şevki Bey, Saadettin Kaynak, Neşet Ertaş ve daha nice dev isim olmadan; Türk müziğini tasavvur edemeyiz. Yunus Emre'den Karacaoğlan'a... Fuzuli'den Mehmet Akif'e... Nedim'den Yahya Kemal'e... Nefi'den Nazım Hikmet'e... Şeyh Galip'ten Sezai Karakoç'a... Türk şiiri sadece lisanımızın değil, millî hissiyatımızın da tapu senedidir.

Neo-liberal kültür, adına "TREND" denilen ve hemen her gün değişen yeni kutsalıyla insana dair pek çok güzelliği tahrip etmektedir.

Yapay zekâ mahsulü şiirlerin, kitapların, şarkıların, resimlerin, sinema filmlerinin yüz milyonlara ulaştığı, gerçekle sanal arasındaki farkın büyük oranda kaybolduğu günümüzde, bizi yarın neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz, hiçbirimiz kestiremiyoruz. Şurası bir gerçek ki; milli kimliği, milli kültürü, değeri, ideali, erdemi, ahlakı dışlayan her "trend", yüzeyselliğe mahkûm olmaktan kurtulamaz.

Bilim adına, sanat adına, edebiyat adına, düşünce adına, kültür adına taş üstüne taş koyan herkesin, hangi görüşten olursa olsun her bir insanımızın başımızın üstünde yeri olduğunu, burada tekrar dile getirmek istiyorum.

ALİ'Yİ AİLESİNE KAVUŞTURACAĞIZ

Başkan Erdoğan, tören öncesi Filistinli foto muhabiri Ali Jadallah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Jadallah'ın eşi Duavi, "Ali'nin bizlerle olmasını temenni ediyorum. Gazze'den çıkması gerçekten çok zor. Sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda durdular" dedi. Erdoğan da Duavi'ye, "Her türlü yola başvuracağız. İnşallah Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız" karşılığını verdi. Jadallah da tören gönderdiği mesajda, insani destek için minnettar olduğunu söyledi.

SAYIN VE BAKİLER'İ UNUTMADI

Başkan Erdoğan, 5 dalda ödüllerin verildiği törendeki konuşmasında, 28 Eylül'de vefat eden Şair Yavuz Bülent Bakiler ile Neyzenlerin kutbu Niyazi Sayın'ı hürmetle yad etti. Erdoğan, "Ülke ve millet olarak gerçekten de kendilerine çok şey borçlu olduğumuz bu iki değerimizi unutmayacak, her zaman şükranla hatırlayacağız" dedi.