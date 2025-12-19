HKÜ’den küresel eğitim işbirliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dijitalleşme, uluslararası ve beceri temelli öğrenme amacıyla dünyanın önde gelen çevrimiçi eğitim platformlarından 'Coursera' ile işbirliği protokolü imzaladı. Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli ve Coursera İçerik Direktörü Marni Baker Stein ve ekibinin katıldığı törende konuşan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Coursera ile yapılan işbirliğinin üniversitenin uluslararası eğitimdeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayarak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu işbirliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir" dedi.

Coursera'nın Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribiise "Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin iş dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ettiği bu önemli dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sektörle ilgili, dünya çapında tanınan içerikleri ve önde gelen üniversite ve şirketlerin mikro sertifikalarını müfredata entegre ederek, bu ortaklık HKÜ öğrencilerinin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerine, işgücüne daha hazırlıklı mezun olmalarına ve geleceğe hazır Türk işgücünün gelişimini desteklemesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

KÜRESEL ENTEGRASYON

Bu işbirliğiyle birlikte HKÜ, Coursera platformu üzerinden küresel ölçekte tanınan mikro sertifika ve mesleki yeterlilik programlarını öğrencilerine sunacak ve öğrenciler, lisans ve meslek yüksekokulu programlarına entegre edilecek.