Mavi vatanda ortak liman ve deniz eğitimi
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Birlikleri Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında sahil güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla Antalya’da müşterek liman ve deniz eğitimleri gerçekleştirildi.
Dosta güven düşmana korku veren eğitimlerde 16-18 Aralık tarihlerinde TCSG-70 Komutanlığı, KKTCSG-03 Komutanlığı ve KKTC-101 Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Antalya bölgesinde deniz ve liman eğitimleri başarı ile tamamlandı. İcra edilen eğitim ve çalışmada denizde müşterek harekat kabiliyeti ile kurumsal iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi.