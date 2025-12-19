Mavi vatanda ortak liman ve deniz eğitimi

Dosta güven düşmana korku veren eğitimlerde 16-18 Aralık tarihlerinde TCSG-70 Komutanlığı, KKTCSG-03 Komutanlığı ve KKTC-101 Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Antalya bölgesinde deniz ve liman eğitimleri başarı ile tamamlandı. İcra edilen eğitim ve çalışmada denizde müşterek harekat kabiliyeti ile kurumsal iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi.