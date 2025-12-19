Maydonoz Döner’in Ankara yapılanmasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığı ve Fetullahçı Terör Örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'in Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna aykırılık' suçlarından 9 tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Huzur Özer, Emrah Ak ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık L.D., geçmişte yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığını, halen örgüt üyeliği suçundan tutuklu bulunduğunu ve 2021 yılında Bağlıca'da Maydonoz Döner şubesini açtığını belirterek "Ben 7,5 yıl örgüt üyeliğinden ceza aldım. O dönem ailemde sağlık sorunlarıyla da uğraşıyorduk. Şubeyi o yüzden devretmek istedim. Cevat Dalli de devredeceğimi duymuş. İlk aşamada yüzde 20'sini devrettim. Paranın bir kısmını kuyumcu olan Tahsin Özbay'a bıraktırdım. Tahsin'i kuyumcu olması nedeniyle tanırım. Güvenlik açısından altınlarımı ona bırakırdım. Özbay'ın örgütle bağı yoktur. Bu paraları kendim gönderemedim Cevat Dalli'ye ödettirdim, çünkü infazım açıklanmıştı. Hatay'da kaçak durumdaydım kimseye söylememiştim." dedi.

Tanık M.K. da, Konya'da Maydonoz Döner şubesinin bulunduğunu, geçmişte öğretmenlik yaptığını ve herhangi bir örgütsel bağlantısının olmadığını beyan etti. Ankara'daki Maydonoz Döner Dikmen şubesinde ortaklığı bulunduğunu kaydeden M.K., akrabası Huzur Özer'in söz konusu şubede çalıştığını, Huzur isminin aile içinde "Akın" olarak da kullanıldığını ve bunun bir kod ad niteliği taşımadığını ifade etti.

Tanık R.E. ise daha önce subay olarak görev yaptığını, FETÖ kapsamında hakkında işlem yapıldığını ve bu nedenle meslekten ihraç edildiğini anlattı. Maydonoz Döner'in İncek şubesinde çalıştığını belirten R.E., sanıklardan Huzur Özer'i "Akın" ismiyle tanıdığını, Huzur adını bildiğini ancak kullanmadığını söyledi. "Akın" isminin bir kod ad olmadığını vurgulayan R.E., sanıklarla herhangi bir örgütsel ilişkisinin bulunmadığını, ilişkilerinin tamamen ticari zeminde olduğunu belirtti. R.E., Maydonoz Döner yapılanmasına örgütsel bir yönlendirme olmadığını, Bahadır Tatlıbaş ile yaptığı telefon görüşmelerinde geçen para dağıtımına ilişkin ifadelerin ise Somca Gıda AŞ'den olan alacaklarla ilgili olduğunu kaydetti.

"AKIN' BİR KOD ADI DEĞİL"

Tanık beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanık Emrah Ak, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Özellikle FETÖ kapsamında işlem görmüş kişileri istihdam etmedim. Herhangi bir örgütsel talimat almadım. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanık Huzur Özer ise tanık beyanlarına ilişkin söyleceği bir şey olmadığını ifade ederek, "İsim değişikliğiyle ilgili açtığım bir davam var. Uzun yıllardır Akın ismini kullanıyorum, bu bir kod ad değildir. Kalp rahatsızlığım bulunuyor ve tutukluluk halim sağlık durumumu olumsuz etkiliyor. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederek, beraat isteminde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıklar Huzur Özer ile Emrah Ak'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar bakımından ise mevcut durumun devamına hükmedildi. Duruşma 31 Mart 2026 tarihine ertelendi.