MSB, Türk hava sahasına giren İHA’yla ilgili açıklama yaptı: Rusya ve Ukrayna’yı ikaz ettik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına giren ve F-16'lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla ilgili şunları ifade etti:

UYGUN YERDE VURULDU

İHA'nın tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatıldı. Süreç; söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütüldü.

HAVA SAHAMIZDA ZAFİYET YOK

Hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür.

Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanıyor. Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır. Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmıyor.

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edildi.

DENİZLER İÇİN ÖNEMLİ GÜN

Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, Koçhisar'a Bayrak Çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracının Hizmete Girişi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenlerinin 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda icra edilmesi planlanıyor.

İSRAİL SALDIRILARI BARIŞA TEHDİT

İsrail'in; Suriye ve Lübnan'daki saldırıları ve bölgede izlediği yayılmacı politika, Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal edici operasyonları ve insani yardım faaliyetlerini engelleyici tutumu, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam ediyor. İsrail'in yürüttüğü bu politika, Birleşmiş Milletler'in itibarının ve uluslararası hukuka olan inancın, sadece bölge ülkeleri nezdinde değil, dünyada da sorgulanmasına sebep oluyor.