SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu. 15 başlıktan ve 60 sayfadan oluşan rapor, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Raporda, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına uyması şart koşuldu.

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Rapor dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Sunulan rapor kapsamında silah bırakan terör örgütü mensuplarının 'memlekete dönüşü ve rehabilitasyonları' en ince ayrıntısına kadar planlandı. Kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

Kayyum uygulaması kalkacak. Cezaevi gözlem kurulları ile ilgili adım atılacak. Topluma kazandırma kapsamında ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, atılacak adımları belirleyecek.

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

En son aşamada kapsamlı bir demokratikleşme paketi çıkarılacak. Süreç içinde genel af, umut hakkı gibi düzenlemeler öngörülmüyor.

SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti. Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.