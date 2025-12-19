SON DAKİKA… AK Parti Terörsüz Türkiye süreci raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu
15 başlıktan ve 60 sayfadan oluşan rapor, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Raporda, SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına uyması şart koşuldu.
Sunulan rapor kapsamında silah bırakan terör örgütü mensuplarının 'memlekete dönüşü ve rehabilitasyonları' en ince ayrıntısına kadar planlandı. Kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.
Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.
Kayyum uygulaması kalkacak. Cezaevi gözlem kurulları ile ilgili adım atılacak. Topluma kazandırma kapsamında ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, atılacak adımları belirleyecek.