Uyuşturucu skandalı büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması genişledi. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz gün verdiği ifade sonrası etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar'ın ifadelerinin ardından magazin dünyasının tanıdık simaları da mercek altına alındı.

10 GÖZALTI, 2 YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, önceki gece Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu ile işadamı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde ise Şeyma Subaşı, Melisa Döngel, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Cihan Şensözlü, Mert Vidinli, Mümine Senna Yıldız, Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ve şarkıcı Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi. 10 isimden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve oyuncu İrem Sak gözaltına alındı. Oyuncu Melisa Döngel, magazin yazarı Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney'in yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Subaşı, Vidinli ve Şahin'in yurtdışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

EVİNDE ESRAR ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümine Senna Yıldız hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ile Cihan Şensözlü hakkında ayrıca 'fuhuş' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şeyma Subaşı

ADLI TIP'TA UYUŞTURUCU TESTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tilki, Sak, Bilic ve Yıldız'a kan, saç ve idrar tahlili yapıldığı kaydedildi. 4 şüpheli Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

VEYİS ATEŞ DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Habertürk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş de polis eşliğinde adliyeye götürüldü. İfadesi sonrası adliyeden ayrılan Ateş'in Adli Tıp'ta uyuşturucu testi yaptıracağı da öğrenildi.

Veyis Ateş

ATAKÖY'DEKI EVİNİN KAMERALARI İNCELENİYOR

Gözaltı listesindeki 10 şüpheli arasında yer alan isimlerden Mümine Senna Yıldız'ın Ataköy'deki evinin bulunduğu sitenin güvenlik kamera kayıtlarına jandarma tarafından el konuldu. Görüntülerin geriye dönük detaylı olarak incelenmeye başlandığı belirtildi. Eve giriş çıkış yapan isimleri mercek altına alan jandarma, kamera görüntülerinin incelenmesiyle birlikte söz konusu eve girip çıkan isimlerin kim olduğunu tek tek belirleyecek. Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Bu arada Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı da öğrenildi.

Yusuf Güney

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy ile 3 şüpheli daha tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün ifade vermeye giden Ela Rümeysa Cebeci "uyuşturucu madde temin etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılığa ifade veren fenomen Sercan Yaşar ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti. Uyuşturucu testi sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmişti

Melisa Döngel

YALIDA GÜNLER SÜREN UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Uyuşturucu operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in Boğaz hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi verdiği skandalı ortaya çıktı.

İş dünyasından ve sanat camiasından birçok ismin partiye katıldığı, yalıya girişlerin referansla yapıldığı iddia edildi. Partiye telefon getirmenin yasak olduğu ve katılımcıların cinsel birliktelik yaşadığı iddialar arasında yerini aldı. Öte yandan bu partinin sıradan partilere göre farkı olduğu, birkaç gün durmaksızın devam ettiği ileri sürüldü.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan işadamı Ateş'in, hakkında gözaltı kararı bulunan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ile sevgili olduğu, eylül ayında "resmi hizmete mahsustur" yazılı bir araçla görüntülenmesi sonucu hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.