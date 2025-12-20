Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: İsrail’in ihlalleri süreci zorlaştırıyor

Bakan Fidan, yürütülen barış planı müzakerelerinde birinci aşamanın tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçişin teknik parametrelerinin ele alındığını ifade etti. Görüşmelerin genel havasını "umut verici" olarak nitelendiren Fidan, buna karşın İsrail'in sahada devam eden ateşkes ihlallerinin süreci ciddi şekilde zorlaştırdığını ve bu durumun tüm taraflarca teyit edildiğini vurguladı.

"GAZZE, GAZZELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİ"

Gazze'nin geleceğine dair Türkiye'nin net tutumunu masaya koyan Fidan, bölgenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdi. Gazze'nin yönetiminin teknokratlardan oluşacak bir komiteye devredilmesi hususunda ciddi bir tartışma süreci yürüttüklerini belirten Bakan Fidan, bu devrin takvimlendirilmesi konusunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti. Fidan, "Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmeli. Toprakları hiçbir şekilde bölünmemeli ve atılan her adım doğrudan bölge halkının çıkarlarına hizmet etmeli" dedi.