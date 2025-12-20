Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: İsrail'in ihlalleri süreci zorlaştırıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirdiği temasların ardından Gazze barış planına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sürecin umut verici olduğunu belirten Fidan İsrail'in ihlallerinin ise ateşkesi zora soktuğunu ifade etti.
Bakan Fidan, yürütülen barış planı müzakerelerinde birinci aşamanın tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçişin teknik parametrelerinin ele alındığını ifade etti. Görüşmelerin genel havasını "umut verici" olarak nitelendiren Fidan, buna karşın İsrail'in sahada devam eden ateşkes ihlallerinin süreci ciddi şekilde zorlaştırdığını ve bu durumun tüm taraflarca teyit edildiğini vurguladı.
"GAZZE, GAZZELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİ"
Gazze'nin geleceğine dair Türkiye'nin net tutumunu masaya koyan Fidan, bölgenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdi. Gazze'nin yönetiminin teknokratlardan oluşacak bir komiteye devredilmesi hususunda ciddi bir tartışma süreci yürüttüklerini belirten Bakan Fidan, bu devrin takvimlendirilmesi konusunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti. Fidan, "Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmeli. Toprakları hiçbir şekilde bölünmemeli ve atılan her adım doğrudan bölge halkının çıkarlarına hizmet etmeli" dedi.
ŞARM EL ŞEYH'TEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Uluslararası İstikrar Gücü ve Barış Kurulu gibi çözüm mekanizmalarının hayata geçirilmesi noktasında paralel görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Fidan, Miami'deki temasların, Şarm el-Şeyh zirvesinden bu yana gerçekleştirilen en üst düzey ve en kritik buluşma olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bu süreçteki perspektiflerini mevkidaşlarına aktarma fırsatı bulduklarını söyleyen Fidan, farklı görüşlerin de bu zeminde değerlendirildiğini bildirdi.
KIŞ ÖNCESİ İNSANİ YARDIM HASSASİYETİ
Bölgedeki insani durumun ciddiyetini koruduğuna dikkat çeken Bakan Fidan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte insani yardım konusunun aciliyet kazandığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki yüksek hassasiyetini hatırlatan Fidan, yardım koridorlarının etkinliği ve sürekliliği için diplomasinin tüm kanallarının zorlandığını ifade etti.